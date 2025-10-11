В Липецкой области прогнозируется рост урожая на 15% в 2025 году

В регионе реализуют 18 аграрных инвестпроектов

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Рост урожая картофеля в Липецкой области, по предварительным прогнозам, составит около 15% в среднем по всем культурам. Об этом ТАСС сообщила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

"Если смотреть динамику в сравнении с прошлым годом, прогноз по урожайности культур сильно увеличился. То есть в среднем это на 15%", - сказала она на агропромышленной выставке "Золотая осень".

Кроме того, министр отметила, что на текущий момент в Липецкой области реализуют 18 аграрных инвестпроектов. Она также подчеркнула, что в сфере АПК в регионе создадут порядка 1,6 тыс. новых рабочих мест. Среди ключевых проектов - строительство семенного завода по переработке масличных культур, расширение мощностей по производству дрожжей и переработке картофеля.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

