Поставки российского СПГ в Испанию в сентябре упали до минимума с 2021 года

За первые девять месяцев 2025 года Испания приобрела 31 637 ГВт⋅ч российского СПГ

Редакция сайта ТАСС

© Николай Михальченко/ ТАСС

МАДРИД, 11 октября. /ТАСС/. Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию сократились в сентябре этого года, в результате РФ заняла пятое место по объемам поставок данного топлива в королевство. Об этом свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagás.

По ее информации, в первый осенний месяц королевство закупило у РФ эквивалент 1 128 ГВт⋅ч СПГ (4,1% общего объема). В сентябре 2024 года речь шла о 3 368 ГВт⋅ч. Как подчеркивает агентство Europa Press, за указанный период этого года зафиксирован самый низкий показатель с сентября 2021 года.

За первые девять месяцев 2025 года Испания приобрела 31 637 ГВт⋅ч российского СПГ (11,5% от общего объема). В результате с января по сентябрь РФ являлась третьем главным поставщиком этого топлива в королевство после Алжира и США.

Ранее Enag s сообщала, что в прошлом году Испания приобрела 72 360 ГВт⋅ч российского газа по сравнению с 72 690 ГВт⋅ч в 2023-м. По итогам 2024 года РФ стала вторым поставщиком газа в королевство.