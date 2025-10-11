Собранный в ДНР урожай пшеницы полностью закроет потребность региона

В 2025 году собрали 358 тыс. тонн зерновой культуры

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Порядка 360 тыс. тонн пшеницы соберут в ДНР по итогам уборочной кампании в 2025 году, что полностью закроет потребность республики. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Донецкой Народной Республики - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР Артем Крамаренко.

"Несмотря на сложные погодные условия, связанные с продолжительной засухой, согласно оперативной информации Минсельхоза ДНР, в этом году собрано 358 тыс. тонн пшеницы. Собранный урожай покрывает потребности республики в зерне. Кроме того, до конца года прогнозируется экспорт зерна в объеме порядка 70 тыс. тонн", - сказал он на агропромышленной выставке "Золотая осень".

Он отметил, что в регионе уже заложили урожай на 2026 год. "На сегодняшний день уже отсеяли порядка 70 тыс. га. Общий план - [засеять] порядка 185 тыс. га. Мы немножко его увеличили, незначительно, на объем введенных земель в оборот", - добавил он.

По словам Крамаренко, реализация инвестиционных АПК-проектов в ДНР рассчитана в основном на период до 2030 года, однако инвестиционный цикл отдельных проектов рассчитан до 2036 года. "С 2022 года общий объем инвестиционных вложений в агропромышленный комплекс составляет более 600 млн. рублей", - подчеркнул он.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. ТАСС - информационный партнер выставки.