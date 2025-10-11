Вучич обсудит с главой "Газпром нефти" ситуацию вокруг NIS 13 октября

Накануне по инициативе сербских членов совета директоров состоялось экстренное заседание правления NIS, однако четкой стратегии развития компании представлено не было

Президент Сербии Александар Вучич © Михаил Метцель/ ТАСС

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич примет 13 октября главу "Газпром нефти" Александра Дюкова и первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина для обсуждения последствий введения санкций США против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в эфире телеканала РТС.

"Председатель правления "Газпром нефти" господин Александр Дюков вместе с заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным приедут в Белград в воскресенье, чтобы в понедельник в 12 часов (13:00 мск - прим. ТАСС) встретиться с президентом [Сербии Александаром] Вучичем и посмотреть, каков план", - сказала она.

По словам Джедович-Ханданович, накануне по инициативе сербских членов совета директоров состоялось экстренное заседание правления NIS, однако четкой стратегии развития компании представлено не было. "Мы ожидали услышать, каков план менеджмента и компании на следующие три-четыре-пять-шесть месяцев. К сожалению, мы этого плана не услышали, не услышали ни плана, ни программы. Это вызывает обеспокоенность", - подчеркнула она.

Министр напомнила, что ранее сербская сторона рассчитывала на ослабление санкционного давления.

"Мы ожидаем, что будут защищены интересы Республики Сербия, а также энергетическая безопасность и стабильность нашей страны. После этой встречи мы выйдем со своими предложениями", - заключила глава Минэнерго.

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва останется надежным партнером Белграда, несмотря на санкции США против NIS. Он подчеркнул, что решение американской стороны является "полностью политическим" и не связано с экономикой или энергетикой.

О санкциях против NIS

В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября.

Вучич сообщил 5 октября, что у компании нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось, а 9 октября NIS сообщила, что пока не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций. В компании отметили, что "стараются адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).