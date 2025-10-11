Вучич обсудит с главой "Газпром нефти" ситуацию вокруг NIS 13 октября
БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич примет 13 октября главу "Газпром нефти" Александра Дюкова и первого заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина для обсуждения последствий введения санкций США против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в эфире телеканала РТС.
"Председатель правления "Газпром нефти" господин Александр Дюков вместе с заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным приедут в Белград в воскресенье, чтобы в понедельник в 12 часов (13:00 мск - прим. ТАСС) встретиться с президентом [Сербии Александаром] Вучичем и посмотреть, каков план", - сказала она.
По словам Джедович-Ханданович, накануне по инициативе сербских членов совета директоров состоялось экстренное заседание правления NIS, однако четкой стратегии развития компании представлено не было. "Мы ожидали услышать, каков план менеджмента и компании на следующие три-четыре-пять-шесть месяцев. К сожалению, мы этого плана не услышали, не услышали ни плана, ни программы. Это вызывает обеспокоенность", - подчеркнула она.
Министр напомнила, что ранее сербская сторона рассчитывала на ослабление санкционного давления.
"Мы ожидаем, что будут защищены интересы Республики Сербия, а также энергетическая безопасность и стабильность нашей страны. После этой встречи мы выйдем со своими предложениями", - заключила глава Минэнерго.
Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Москва останется надежным партнером Белграда, несмотря на санкции США против NIS. Он подчеркнул, что решение американской стороны является "полностью политическим" и не связано с экономикой или энергетикой.
О санкциях против NIS
В начале января 2025 года Минфин США ввел санкции против "Газпром нефти", ее главы Александра Дюкова, а также против сербской NIS. С тех пор "Нефтяная индустрия Сербии" неоднократно получала от США отсрочку санкций. Позднее Вашингтон отложил введение рестрикций до 8 октября.
Вучич сообщил 5 октября, что у компании нет шансов на новую отсрочку. О новых послаблениях с американской стороны в адрес Белграда не сообщалось, а 9 октября NIS сообщила, что пока не получала от Минфина США уведомление об отсрочке санкций. В компании отметили, что "стараются адаптировать свою деятельность к новым обстоятельствам", создав запас нефти и подготовив альтернативные способы оплаты на сети автозаправочных станций на случай прекращения действия иностранных платежных карт.
Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и компания АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).