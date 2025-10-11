ЕП проведет 16 октября голосование по запрету странам ЕС закупать нефть и газ РФ

После него инициативу Еврокомиссии должны одобрить на сессии Европарламента, а затем утвердить в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) 16 октября проведет первое голосование в профильном комитете по предложенному Еврокомиссией полному и бессрочному запрету странам Евросоюза закупать у России нефть и газ в любых формах. Об этом говорится в повестке дня заседания Комитета по промышленности и энергетике (ITRE) Европарламента.

В ней отмечается, что комитет утвердит постановление Еврокомиссии о поправках в директиву о перестройке энергосистемы Евросоюза, которая носит название PеPowerEU ("Перезапитать ЕС"). Ключевой поправкой является полный запрет странам ЕС закупать в любых формах нефть, газ и нефтепродукты у России с 2028 года.

Еврокомиссия ранее неоднократно заявляла, что это постановление не ограничено по срокам и не зависит от хода конфликта на Украине, оно будет носить окончательный и обязательный характер для всех государств ЕС.

Данное голосование носит промежуточный характер. После него инициатива Еврокомиссии еще должна быть одобрена на сессии Европарламента. Однако главной сложностью станет ее утверждение в Совете ЕС, где за нее должны голосовать министры стран блока. Могут возникнуть проблемы из-за позиции таких стран, как Венгрия и Словакия.

Данная инициатива Еврокомиссии проходит по линии торговой, а не внешней политики ЕС, что имеет большое значение с точки зрения процедуры утверждения. Если по внешней политике для любых решений, включая санкционные, требуется единогласное решение всех стран ЕС, то по торговой политике право вето стран ЕС уже упразднено, и решение будет принято квалифицированным большинством голосов. Это осложняет возможности несогласных государств ЕС сопротивляться ему.