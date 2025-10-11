В Адыгее ввели в оборот практически все сельхозземли

В 2025 году в регионе урожай пшеницы превысил на 20% показатели прошлого года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Практически все площади сельскохозяйственных земель в Республике Адыгея на текущий момент введены в оборот и используются. Об этом ТАСС на агропромышленной выставке "Золотая осень" сообщил замминистра сельского хозяйства Республики Адыгея Абрек Шеожев.

"У нас в республике неиспользуемых земель практически нет. Какие-то точечные участки остаются по определенным причинам, например, труднодоступные. В целом у нас вся земля сельхозназначения, вся пашня, она практически вся используется, <…> максимально эффективно стараемся ее использовать", - сказал он.

Замминистра также отметил, что в 2025 году в регионе урожай пшеницы превысил на 20% показатели прошлого года. "Еще продолжается уборка риса, кукурузы. Но урожайность и валовый сбор у нас существенно превышают уровень прошлого года", - добавил Шеожев.

Он добавил, что Адыгея продолжает развивать экспорт продукции АПК, в том числе в Китай и Азербайджан. "Мы экспортируем зерно, экспортируются сыры, которые у нас производятся. Экспортируется подсолнечное масло в неплохих объемах. Страны экспорта, география, она представлена как странами ближнего зарубежья, так и дальнего", - подчеркнул замминистра.

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она проходит с 8 по 11 октября в Москве и традиционно приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

ТАСС - информационный партнер выставки.