Слуцкий надеется на здравый смысл в ЕС по российским активам

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что здравый смысл восторжествует при принятии Евросоюзом решения относительно замороженных российских активов.

Парламентарий обратил внимание, что в последние месяцы Европа начала прозревать и "возвращаться к здравому восприятию ситуации".

"Давайте мы с вами будем исходить не из каких-либо страхов, а из здорового пессимизма, когда говорим о сегодняшних еврочиновниках. Я предпочитаю исходить из лучшего и считать, что в сегодняшнем мире и Европе в том числе все-таки здравый смысл имеет больше шансов, нежели совсем недавно, на то, чтобы восторжествовать в той или иной ситуации", - сказал Слуцкий в беседе с ТАСС.

Ранее Еврокомиссия предложила схему так называемого репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка €185 млрд из €210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с Бельгией финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны ЕС не пошли.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Кремль организует юридическое преследование причастных к краже российских активов.