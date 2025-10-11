Представители "Полюса" войдут в правление АНО "Женщина в современной индустрии"

Это будет способствовать реализации программ для профессионального роста и саморазвития женщин

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Представители "Полюса" в 2026 году войдут в правление АНО "Женщина в современной индустрии", сообщила заместитель директора по связям с общественностью золотодобывающей компании Юлия Деева.

"Уже пять лет компания "Полюс" активно поддерживает проекты ассоциации, а в 2026 году войдет в ее правление, чтобы вместе реализовывать программы для профессионального роста и саморазвития женщин", - сказала она, выступая на заседании Vostok Club на тему "У промышленности женское лицо".

По ее мнению, если продолжать жить в плену стереотипа о "женских" и "неженских" профессиях, то промышленный сектор рискует не использовать фактически половину интеллектуального и креативного потенциала трудоспособного населения страны.

10 октября ассоциация "Женщина в современной индустрии" подвела итоги одноименной премии. В этом году на участие в конкурсе было подано 750 заявок из 85 компаний России, Казахстана, Китая, Индии, Бразилии и стран Африки. От "Полюса" поступило 18 заявок, три сотрудницы вышли в финал, а две стали победительницами. Среди победителей генеральный директор МФЦ "Полюс" Наталья Самигуллина (в номинации "Вдохновляющий лидер") и руководитель проекта по технологии Исследовательского центра "Полюс Проекта" Алина Высотина (в номинации "Прорыв года").

Директор ассоциации "Женщины в современной индустрии" Камилла Жалилова отметила, что данный проект помогает женщинам развиваться в технических и инженерных сферах, обмениваться знаниями и поддерживать друг друга. "Мы ломаем стереотипы и показываем, что женщины могут успешно строить карьеру в индустрии и гордиться своими достижениями", - подчеркнула она.

Ассоциация "Женщины в современной индустрии" - некоммерческая организация, способствующая продвижению и профессиональному развитию женщин в горнодобывающей, металлургической, нефтехимической, обрабатывающей и других смежных отраслях.