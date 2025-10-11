Средняя зарплата в четырех сферах экономики России превысила 200 тыс. рублей

Согласно данным Росстата, это области финансов и страхования, воздушного и космического транспорта, производства табачных изделий и добычи нефти и природного газа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Работники четырех отраслей получили средние ежемесячные зарплаты более 200 тыс. рублей в июле 2025 года в России. Самые высокие заработные платы получили сотрудники финансов и страхования, следует из данных Росстата.

Так, самая большая средняя зарплата в июле 2025 года составила 221,891 тыс. рублей у сотрудников сферы финансов и страхования, что больше на 11,5% по сравнению с июлем 2024 года. Сотрудники компаний воздушного и космического транспорта получили в июле 2025 года в среднем 217,883 тыс. рублей.

Для работников в производстве табачных изделий средняя ежемесячная зарплата в июле находилась на уровне 206,337 тыс. рублей. Сотрудники в сфере добычи нефти и природного газа получали в среднем 200,261 тыс. рублей.

Реальные зарплаты россиян в июле 2025 года увеличились на 6,6% в годовом выражении. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций в июле составила 99,305 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2024 года возросла на 16%.