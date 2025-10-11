Путин: РФ является одним из главных поставщиков продуктов на мировой рынок

По словам президента, труд на земле, в полях и на предприятиях агропромышленного комплекса пользуется в стране особым уважением и почетом

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. РФ успешно обеспечивает продовольствием не только себя, но и является одним из главных поставщиков продовольственных товаров на мировой рынок. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию, зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары знают и любят более чем в 160 странах мира", - сказал президент РФ.

Путин подчеркнул, что рост производства и экспорта, обновление мощности и освоение перспективных направлений развития - это прежде всего заслуга работников отрасли. "Результат преданности делу, высокого профессионализма и самоотдачи дружинников села, фермеров, ученых, руководителей, специалистов и ветеранов агропредприятий", - перечислил он.

По словам главы государства, напряженный и ответственный труд на земле, в полях, на предприятиях агропромышленного комплекса пользуется в России особым уважением и почетом. Отрасль обеспечивает опору суверенитета страны, продовольственную безопасность и благополучие миллионов людей. Президент также выделил достижения АПК, назвав их "настоящим предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития, успешного освоения самых современных передовых технологий".

Он напомнил о том, что в 2024 году в России были собраны рекордные урожаи риса и масличных культур, урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны, а производство скота и птицы обновило максимальные значения. "Хороший задел для развития закладывается и в текущем году", - подытожил глава государства.