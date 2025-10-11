Путин: Россия продолжит укреплять технологический суверенитет аграрного сектора

Президент подчеркнул, что в стране будут стимулировать собственные научные разработки в области селекции и генетики

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия продолжит создавать условия, которые позволят и дальше укреплять технологический суверенитет аграрного сектора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Мы продолжим создавать условия для дальнейшего развития аграрного сектора России, укреплять его конкурентоспособность и технологический суверенитет. Будем стимулировать собственные научные разработки в сфере селекции и генетики, производстве сельхозтехники и пищевого оборудования, новых ветеринарных препаратов", - сказал российский лидер.

Он также указал на необходимость и дальше повышать качество жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда, отдыха и воспитания детей. Для этого, отметил Путин, нужно строить и ремонтировать школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные центры и дома культуры. Глава государства подчеркнул, что это важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных властей, и их выполнение прямо влияет на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса.

"И мы обязательно будем их решать вместе с вами. Еще раз с праздником, дорогие. Желаю вам и вашим близким успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - заключил президент, обратившись к работникам АПК.