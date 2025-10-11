Путин: Россия будет использовать преимущества ИИ в агропроме

Это повысит эффективность отрасли, уверен президент

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. России предстоит активно внедрять цифровые технологии в агропромышленный комплекс и использовать преимущества искусственного интеллекта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем видеопоздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"В отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производство, использовать преимущества искусственного интеллекта. Все это призвано повысить эффективность отрасли, сделать ее еще более технологичной", - сказал российский лидер.

© ТАСС/ Ruptly

Он подчеркнул, что для этого необходимо заниматься подготовкой кадров для отрасли и аграрной науки, обучением действующих специалистов новым компетенциям. "Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - заверил президент.