Торгпред США: отказ суда в признании законности пошлин Трампа будет катастрофой

Согласно вынесенному ранее постановлению Верховного суда Соединенных Штатов, введение некоторых пошлин является незаконным

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. США ждет катастрофа в случае отказа Верховного суда отменить вынесенное ранее постановление, согласно которому многие из введенных Вашингтоном в отношении других государств пошлин являются незаконными. Об этом заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"Нам необычайно важно одержать победу в этом деле. <...> Если мы проиграем, это будет катастрофой для страны, для казны, для наших переговоров", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Администрация президента США Дональда Трампа 4 сентября попросила Верховный суд отменить упомянутое постановление, которое было вынесено 29 августа апелляционным судом в федеральном округе Колумбия. Суд признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Вашингтонская администрация полагает, что решение апелляционного суда "создает неопределенность в отношении текущих переговоров с другими странами" по торговым вопросам, а также "ставит под угрозу" уже достигнутые соглашения.

Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США. Предприниматели заявили, что введенные Вашингтоном пошлины незаконны и наносят ущерб их компаниям.