Минкоммерции: КНР примет контрмеры в случае повышения Трампом пошлин на 100%

Заявление президента США о поднятии пошлин в Китае назвали "классическим случаем двойных стандартов"

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Китайские власти примут решительные ответные меры в случае повышения президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из КНР на 100%. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

"Указанное заявление американской стороны представляет собой классический случай двойных стандартов, - говорится в комментарии, опубликованном на сайте торгового ведомства в связи с объявленными Трампом планами поднять тарифы на продукцию из КНР на 100%. - Угрожать введением высоких пошлин при каждом удобном случае - не лучший способ взаимодействия с Китаем. Если Соединенные Штаты будут и дальше следовать по этому пути, наша страна решительно примет соответствующие ответные меры, защитит свои законные права и интересы".

Тем самым министерство прокомментировало свою позицию в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался, как Китай воспринимает реакцию и угрозы президента США в связи с недавно принятым Пекином решением об ужесточении мер экспортного контроля в отношении редкоземельных металлов. В заявлении торгового ведомства КНР подчеркивается, что это - "нормальные действия китайского правительства, принятые в соответствии с законами и правилами".

"Китай, как ответственная крупная держава, всегда решительно отстаивал свою собственную национальную и общую международную безопасность, последовательно придерживался принципов справедливости, разумности и недискриминации, применяя меры экспортного контроля с осторожностью и умеренностью", - уточняется в комментарии.

Обострение противоречий в китайско-американской торговле

В заявлении отмечается, что Вашингтон давно злоупотребляет абстрагированием понятия национальной безопасности и дискриминирующими односторонними мерами в отношении КНР. "Список экспортного контроля США включает более 3 тыс. позиций, в то время как у Китая он насчитывает чуть более 900, - говорится в комментарии. - Меры американской стороны серьезно подрывают законные права и интересы предприятий, существенно нарушают международный торгово-экономический порядок, наносят серьезный ущерб безопасности и стабильности глобальных отраслевых и логистических цепочек поставок".

Как уточнило Минкоммерции, Соединенные Штаты "игнорируют обеспокоенность и добрую волю КНР", существенно ущемляют ее интересы, в связи с чем Пекин выражает решительный протест. "Китай всегда занимал последовательную позицию в отношении тарифных войн: мы не хотим воевать, но и не боимся этого. Мы настаиваем, чтобы США незамедлительно исправили ошибку, - подчеркивается в комментарии. - Мы должны должным образом учитывать взаимные различия, обеспечивать стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских торгово-экономических отношений".

10 октября Трамп заявил, что Вашингтон с 1 ноября или ранее повысит на 100% пошлины в отношении продукции из Китая, а также введет меры экспортного контроля на программное обеспечение. Таким образом, суммарные тарифы США на продукцию из КНР могут достичь 130%. По словам американского лидера, это будет ответом на "исключительно агрессивную позицию" Пекина.