Минкоммерции КНР предложило США обсудить взаимные портовые сборы с судов

Китайская сторона надеется, что Соединенные Штаты признают свои ошибки

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Китай предлагает Соединенным Штатам признать ошибки и обсудить взаимные портовые сборы в отношении судов. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

"С 14 октября в США будут введены портовые сборы в отношении китайских судов. Эти действия серьезно нарушают правила Всемирной торговой организации, противоречат принципам равноправия и взаимности, закрепленным в китайско-американском соглашении о морском транспорте, и представляют собой классические проявление односторонних действий. В целях защиты своих законных прав и интересов Китай вынужден принять ответные меры. <...> Надеемся, что американская сторона признает свои ошибки, будет сотрудничать с КНР в духе взаимного согласия, вернется на правильный путь диалога и консультаций", - говорится в сообщении.

Как уточняется в заявлении, Пекин неоднократно выражал Вашингтону решительное недовольство и категорическое несогласие по этому поводу, однако США "заняли негативную позицию, настаивая на реализации вышеупомянутых мер". "Ответные шаги КНР - необходимые защитные действия, принятые с учетом сложившейся ситуации. Они направлены на защиту законных прав и интересов китайских отраслей и предприятий, а также на поддержание справедливых условий конкуренции на международных рынках морских перевозок и судостроения", - подчеркивается в нем.

14 октября в КНР вступает в силу решение о специальных портовых сборах с судов под флагом Соединенных Штатов - принадлежащих как физическим лицам США, так и находящимся в эксплуатации у предприятий и прочих организаций, где американские граждане напрямую или косвенно владеют от 25% акций (правом голоса, местом в совете директоров), а также построенных в этой стране. Они будут облагаться по ставке в 400 юаней ($56) за нетто-регистрировую тонну, а с 17 апреля 2026 года плата вырастет до 640 юаней ($90), с 17 апреля 2027 года - до 880 юаней ($123), и до 1 120 юаней ($157) с 17 апреля 2028 года.