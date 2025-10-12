Роскачество: туроператоры Черноземья нуждаются в единой системе аттестации

Это особенно актуально для тех, кто работает с иностранными гостями

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 12 октября. /ТАСС/. Для регионов Черноземья, которые сегодня активно развивают совместные туристические маршруты, должна быть разработана единая система аттестации туроператоров и гидов. Такое мнение ТАСС высказала директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева.

"Необходимо сделать для Черноземья общую систему аттестации туроператоров и гидов. Сегодня в этих регионах создаются и активно развиваются общие туристические маршруты. И единые стандарты квалификации обеспечат одинаковые базовые знания и компетенции у всех сертифицированных гидов и туроператоров, что снизит риск предоставления недостоверной или неполной информации туристам", - сообщила Чемерчева.

По ее словам, это особенно актуально для туроператоров, работающих с иностранными гостями. Чемерчева отметила, что сегодня крайне не хватает таких специалистов. "У нас есть высокая потребность в обучении персонала. И эту работу нужно начинать еще на уровне профессионалитета и высшего образования, чтобы заранее готовить специалистов, которые будут работать с иностранными туристами на другом, более качественном уровне", - подчеркнула она.