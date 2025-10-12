Онлайн-траты россиян в супермаркетах в два раза больше, чем при походе в магазин

Согласно данным исследования банка "Русский стандарт", мужчины совершают на 15% больше покупок в супермаркетах, чем женщины

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россияне тратят в два раза больше денег при заказе продуктов в супермаркетах онлайн, чем при походе в магазин. Такие результаты показало исследование, проведенное банком "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

Согласно данным "Русского стандарта", в целом мужчины совершают на 15% больше покупок в супермаркетах, чем женщины. При этом россияне предпочитают личные походы по магазинам за продуктами. Так, по данным банка, число офлайн-операций по картам в супермаркетах в несколько раз больше, чем в онлайне, однако доля онлайна растет.

Средний чек покупки в супермаркете в офлайне за три квартала 2025 года, по данным "Русского стандарта", вырос с 727 до 770 рублей. При этом в онлайне он оказался значительно выше, чем в офлайне, и также увеличился - с 1 528 до 1 710 рублей.

"Подобную разницу в величине средних чеков в онлайне и офлайне можно объяснить тем, что в интернет-заказе традиционно значительно больше товаров, чем во время визита в магазин. В офлайне в супермаркеты чаще заходят, чтобы сделать по дороге небольшие покупки, пакеты с которыми легко донести до дома", - считают эксперты "Русского стандарта".

В рамках исследования в "Русском стандарте" проанализировали количество и средние чеки онлайн- и офлайн-покупок в категории "супермаркеты" по картам банка за три квартала 2025 и 2024 годов.