В ЕРЗ.РФ назвали критическим для рынка недвижимости текущий уровень ставки ЦБ

По словам главы ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика, рыночная ипотека практически недоступна, спрос на новостройки существенно сократился

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ключевая ставка в 17% может сохраниться до конца 2025 года, однако текущий ее уровень критический для рынка недвижимости. Такое мнение высказал ТАСС руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

"На фоне ускорения недельной инфляции ЦБ, скорее всего, воздержится от поспешных решений по снижению ставки в октябре. Текущий уровень в 17% может сохраниться до конца года. Для рынка недвижимости длительное сохранение ставки на уровне 17% - критическая ситуация", - сказал Холопик.

По его словам, рыночная ипотека практически недоступна, спрос на новостройки существенно сократился. "Растут риски затоваривания и омертвления кредитных средств в нераспроданной недвижимости. Уже появляются первые сигналы о проблемах застройщиков с обслуживанием займов. Мы понимаем приоритет ЦБ в борьбе с инфляцией, но отрасль нуждается в ставке 10-12% для возвращения здорового спроса. Чем дольше ставка остается высокой, тем больше системных рисков накапливается в строительном секторе", - отметил Холопик.

Финансовый директор группы "Самолет" Нина Голубничая добавила, что ставка выше 15% - заградительная. "Серьезно тренд может измениться только тогда, когда уровень ставок по стандартным ипотечным программам снизится до 11-12%. К сожалению, прогнозируемое нами снижение ставки на 0,25-0,5% в ближайшее заседание не даст необходимых значений", - сказала она в беседе с ТАСС.