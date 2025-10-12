Эксперт Чжан: США дорого обойдется запрет на поставки запчастей Boeing в КНР

По словам ведущего китайского специалиста в области гражданской авиации, подобные меры американского президента Дональда Трампа обернутся для Boeing подрывом деловой репутации

ПЕКИН, 12 октября. /ТАСС/. Возможный запрет президента США Дональда Трампа на поставки комплектующих к самолетам американской компании Boeing в КНР обернется для Соединенных Штатов чистым проигрышем. Такую точку зрения высказал ведущий китайский эксперт в области гражданской авиации Чжан Чжунлинь.

"Суть дела в том, что у Трампа нет хороших козырей против Китая, поэтому он хватается за все, что попадется под руку, - приводит его мнение информационный портал "Гуаньча". - На самом деле, вводя запрет на поставки запчастей для самолетов Boeing, [США] больше потеряют, нежели нанесут урон [Китаю] (буквально: "убьют 800 врагов, а сами потеряют 3 000 человек" - прим. ТАСС)".

По словам эксперта, подобные меры американского лидера обернутся для Boeing подрывом деловой репутации. "Если даже техническое обслуживание гражданских самолетов и запасные части станут оружием, это нанесет серьезный ущерб экспорту Соединенных Штатов и в итоге приведет к фактическому разрыву связей", - добавил он.

Эксперт считает, что в долгосрочной перспективе это может ускорить развитие китайского авиастроения. "Я искренне не могу понять, как Трамп может <...> разыграть эту карту, которая будет иметь разрушительные последствия для Boeing", - подчеркнул Чжан Чжунлинь. Как он отметил, этот шаг еще больше усугубит торговые споры между Китаем и США.

Ранее Трамп допустил, что Вашингтон ограничит поставки в КНР не только программного обеспечения, но и многих других товаров. В частности, американский лидер упомянул запчасти к самолетам Boeing.