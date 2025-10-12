В Ростовской области нацелены нарастить экспорт "нишевых" зернобобовых культур

Продукция АПК региона экспортируется в 100 стран

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Наращивание экспорта "нишевых" зернобобовых культур - нута, гороха и чечевицы, а также продукции пищевой и перерабатывающей промышленности планируют в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, комментируя участие региона в агропромышленной выставке "Золотая осень".

"Зерно по-прежнему остается основной экспортной культурой и будет оказывать значительное влияние на объемы экспорта. Будем работать над ростом экспорта "нишевых" зернобобовых культур - нут, горох, чечевица, а также над ростом экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - масла растительного и крахмалопродуктов, кондитерских изделий и мяса птицы", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе подчеркнули, что продукция АПК Ростовской области экспортируется в 100 стран. Основными торговыми партнерами региона в министерстве назвали, в частности, Турцию, Египет, Индию, Китай, Израиль, Бангладеш, Нигерию, Алжир, Ливию. "Приоритеты развития экспорта Ростовской области направлены на расширение поставок в страны с растущим спросом на продовольствие, прежде всего со стороны дружественных стран Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Азии, Латинской Америки, а также на расширение ассортимента экспортируемых товаров АПК с более высокой добавленной стоимостью", - отметили в пресс-службе.

В министерстве также сообщили, что основную долю в товарной структуре экспорта продукции АПК Ростовской области в 2025 году занимают злаки, масложировая продукция и прочая продукция АПК, включая продукцию пищевой переработки.

Обновление парка сельхозтехники

В пресс-службе также сообщили, что объем средств, направленных на субсидирование обновления парка сельскохозяйственной техники аграриям Ростовской области, в этом году составил порядка 100 млн рублей. На эти средства в регионе обновили 63 единицы техники. В министерстве уточнили, что на 2026 год в проекте областного бюджета к первому чтению также предусмотрены средства на реализацию этой программы, предварительно, сумма составляет более 160 млн рублей. "Однако, есть понимание, что с целью стимулирования обновления парка сельскохозяйственной техники данное направление господдержки надо усиливать", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что эта мера господдержки действует в регионе с 2010 года и пользуется большим спросом со стороны аграриев. "За все время действия программы из областного бюджета на субсидирование направлено около 5,5 млрд рублей - просубсидировано более 10 тыс. единиц техники", - рассказали в министерстве.

О выставке

Выставка "Золотая осень" проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года и является главным деловым событием в сфере агропромышленного комплекса. В этом году она прошла с 8 по 11 октября в Москве и традиционно была приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

