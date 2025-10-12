Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера с октября по май

Указ вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2025 года, и действует до 1 мая 2026 года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Расчет величины Кдемп, предусмотренной пунктом 27 статьи 200 Налогового кодекса Российской Федерации, определяется в установленном порядке без применения условия о допустимых отклонениях средних за налоговый период оптовых цен реализации в Российской Федерации автомобильного бензина Аи-92 класса 5 и дизельного топлива класса 5 от величин Цабер и Ддтер", - говорится в документе.

Сейчас индикативная биржевая цена для бензина Аи-92 в этом году составляет 60 450 рублей за тонну. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 10%, то демпферные выплаты государством не осуществляются.

Для дизельного топлива индикативная цена установлена на уровне 57 200 рублей за тонну и порог отклонения цен для получения выплаты допускается на 20%.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает изменения точки отсечения демпфера для бензина и дизеля (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтяники лишаются выплаты демпфера из бюджета) на 10 процентных пунктов с сентября, то есть до 20% по бензину и 30% по дизелю.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков предложил предоставить правительству право приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах. По его словам, демпфер сейчас требует донастройки в части повышения порогов отсечения выплат, также в ряде случаев у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются.

Кроме того, с октября 2025 года по май 2026 года не выплачиваются акцизы на дизтопливо, полученное в результате смешивания не нефтеперарабатывающими заводами.

"Не признается подакцизным в соответствии с Налоговым кодексом РФ дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, предусмотренного статьей 179.7 Налогового кодекса Рф, и не имеющими право собственности и (или) ином законном основании производственных мощностей, необходимых для осуществления технологического процесса по первичной или первичной и вторичной переработке нефти и (или) газового конденсата стабильного",- говорится в указе.