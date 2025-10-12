Компании из Индонезии и Тайваня присоединятся к Московскому кластеру видеоигр

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Индонезийские и тайваньские компании намерены стать резидентами Московского кластера видеоигр и анимации, который откроется в столице в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ).

"Три компании из юго-восточной Азии - две индонезийские студии-разработчика и тайваньский паблишер - планируют стать резидентами Московского кластера видеоигр и анимации. Намерение было озвучено руководителями компаний в рамках бизнес-миссии Агентства креативных индустрий Москвы на крупнейшей выставке юго-восточной Азии Indonesia Game Developer eXchange (IGDX)", - рассказали в пресс-службе.

Индонезийские студии специализируются на разработке мобильных и PC-игр, а тайваньская компания занимается изданием игровых проектов на азиатском рынке. Для получения статуса резидента и доступа к полному циклу сервисов кластера международные компании должны зарегистрировать юридические лица в Москве.

"Привлечение международных резидентов в Московский кластер видеоигр - одна из наших стратегических задач. Резидентство в кластере для зарубежных компаний - это возможность выхода на рынки России и стран ЕАЭС, а для российских студий - способ обмениваться опытом и создавать международные проекты, не выезжая из Москвы", - цитирует пресс-служба гендиректора АКИ Гюльнару Агамову.

Кроме того, подчеркнули в АКИ, в ходе бизнес-миссии московские видеоигровые компании достигли договоренностей об экспорте игр в Индонезию. Планируется, что они будут создавать интерактивный экскурсионный контент для индонезийского холдинга PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Injourney). Кроме того, ведутся переговоры с крупным азиатским инвест-фондом объемом более $300 млн о взаимном продвижении контента - индонезийского в России и российского в Индонезии.

Также на выставке были достигнуты предварительные договоренности с корейским паблишером Qgames о публикации российских игр на корейском рынке, в том числе на платформе Stove. Официальное соглашение может быть подписано уже в ноябре на выставке G-Star в Корее. Ведутся переговоры с корейским инкубатором Gameseed и рядом индонезийских университетов о запуске совместных акселерационных программ и онлайн-питчингов.

Об участии в выставке в Индонезии

В пресс-службе рассказали, что стенд Московского кластера видеоигр стал одним из самых посещаемых на выставке Indonesia Game Developer eXchange - за три дня его посетили более 3 тыс. человек. Посвященные славянской тематике и русскому культурному коду игры "Bylina" и "Северный путь" привлекли особое внимание у посетителей выставки.

В рамках стенда Московского кластера видеоигр на выставке пять столичных студий провели более 80 деловых встреч с обсудили сотрудничество с иностранными партнерами.

Участие московских студий в IGDX - часть комплекса мер по экспортной поддержке видеоигровых компаний от Московского кластера видеоигр и анимации, открытие которого запланировано к концу 2025 года.