Путин посетит Российскую энергетическую неделю

Президент РФ также проведет совещание с Совбезом

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит форум "Российская энергетическая неделя" и проведет международные контакты. О планах главы государства сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Российско-арабский саммит, который был запланировал на предстоящую неделю, перенесен, в связи с чем график главы государства претерпел изменения.

Тем не менее, на предстоящей неделе глава государства проведет совещание с Совбезом РФ и ряд международных контактов.