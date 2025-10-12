Пушков: Западу не удалось добиться бизнес-изоляции России

В РФ продолжают работать 120 японских и 250 американских компаний, напомнил сенатор

Сенатор РФ Алексей Пушков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Запад не смог добиться бизнес-изоляции России, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

"Бизнес-изоляция России Западу все же не удалась: 1 400 немецких компаний остались работать в России, несмотря ни на что", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что компания Mercedes понесла серьезные убытки после ухода с российского рынка. Кроме того, по словам Пушкова, в России продолжают работать 120 японских и 250 американских компаний, 70% итальянских компаний также остались работать в России.