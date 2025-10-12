Bild: около 1,4 тыс. немецких компаний продолжают работать в России

По данным газеты, "речь идет о дочерних предприятиях или компаниях с контрольным участием немецких фирм"

БЕРЛИН, 12 октября. /ТАСС/. Примерно 1,4 тыс. немецких компаний продолжают работать в России, несмотря на ухудшение отношений РФ с Западом. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на Делегацию германской экономики в РФ.

По ее данным, "речь идет о дочерних предприятиях или компаниях с контрольным участием немецких фирм". В 2024 году их оборот составил около €20 млрд.

В ответ на запрос издания некоторые компании объяснили, почему остались в России. Так, производитель сыра Hochland указал на "социальную ответственность" перед примерно 1,8 тыс. сотрудников, их семьями и многолетними партнерами в РФ. Beiersdorf, выпускающая косметику под марками Eucerin и Nivea, отметила необходимость продолжения работы для снабжения населения, а также указала, что делает это "из чувства ответственности перед сотрудниками на месте". Компания Metro дала аналогичный ответ, напомнив, что в России работают "около 8 тыс." человек. К тому же, по ее данным, Россия является большим рынком и "важна для общего портфеля концерна".

Производитель медицинской техники B. Braun подчеркнул, что бизнес в России ограничивается "медицинским снабжением гражданского населения". "К этому прежде всего относится жизненно необходимое лечение людей с хроническими заболеваниями, например пациентов на диализе". Аналогичный ответ дала и фармацевтическая компания Merck. Там подчеркнули, что "ограничили бизнес оказанием необходимых услуг в сфере здравоохранения в интересах пациентов".