Мораторий на обнуление топливного демпфера поможет сдержать цены на бензин

В Минэнерго отметили, что вывод из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином, позволяет повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Введение моратория на обнуление топливного демпфера с 1 октября по 1 мая 2026 года позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Введение моратория на обнуление топливного демпфера позволит сохранить расчет демпфирующей надбавки на моторное топливо для его производителей и будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива", - сообщили в министерстве.

Там также отметили, что вывод из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином, позволяет повысить экономическую эффективность производства морозостойких сортов дизельного топлива, повысив предельную температуру его фильтруемости и застывания.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу не будет учитываться с 1 октября до 1 мая.

Стабилизация рынка топлива

Правительство намерено продолжать в ручном режиме поддерживать стабильную ситуацию на рынке топлива РФ и для этого принимать весь спектр необходимых инструментов для этой цели. Об этом журналистам сообщили в министерстве.

"Минэнерго России и правительство Российской Федерации считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе и продолжает в ручном режиме вести работу по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, применяя для этого весь спектр необходимых инструментов", - отметили в Минэнерго.

Там напомнили, что ранее до конца 2025 года были введены временные запреты на экспорта автомобильного бензина и дизельного топлива для "непроизводителей". "Эта мера позволяет не допустить перепродажу на экспорт топлива, предназначенного для внутреннего рынка", - сообщили в Минэнерго.

В пресс-службе министерства также отметили положительный эффект на рынок топлива от меры по введению моратория на обнуление топливного демпфера, а также по выводу из-под акциза дизельного топлива, получаемого при смешении его летних сортов с авиационным керосином.

О ситуации с порогом отклонения демпфера

Сейчас индикативная биржевая цена для бензина Аи-92 в этом году составляет 60 450 рублей за тонну. Если среднемесячная цена на бирже превышает индикативную на 10%, то демпферные выплаты государством не осуществляются.

Для дизельного топлива индикативная цена установлена на уровне 57 200 рублей за тонну и порог отклонения цен для получения выплаты допускается на 20%.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает изменения точки отсечения демпфера для бензина и дизеля (то есть допустимого уровня цены топлива на бирже, после превышения которого нефтяники лишаются выплаты демпфера из бюджета) на 10 п.п. с сентября, то есть до 20% по бензину и 30% по дизелю.

Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков предложил предоставить правительству право приостанавливать обнуление демпфера при форс-мажорных обстоятельствах. По его словам, демпфер сейчас требует донастройки в части повышения порогов отсечения выплат, также в ряде случаев у правительства должно быть право принимать решение о приостановке обнуления демпфера, даже если его текущие параметры не выполняются.

Также соответствующий указ президента с октября 2025 года по май 2026 года отменяет выплату акциза на дизтопливо, полученное в результате смешивания с авиакеросином не нефтеперерабатывающими заводами.