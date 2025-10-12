Нидерланды ввели протекционистские меры в отношении производителя чипов Nexperia

Компания принадлежит китайскому концерну Wingtech

ГААГА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Нидерландов задействовали положения закона о доступности товаров в отношении корпорации Nexperia, являющейся одним из крупнейших производителей полупроводников в Европе. Об этом говорится в заявлении правительства королевства.

Отмечается, что решение было принято "в связи с серьезными нарушениями менеджмента" в компании, которые якобы могут повлиять на "непрерывность и гарантии сохранения критически важной технологической цепочки" на территории Нидерландов и ЕС.

В заявлении правительства уточняется, что применение закона позволит властям "предотвратить принятие решений внутри компании, которые потенциально могут нанести ущерб интересам предприятия или европейской экономики". При этом правительство назвало задействование этого инструмента "чрезвычайной мерой, применяемой лишь в исключительных случаях".

Компания Nexperia, принадлежащая китайскому концерну Wingtech, производит микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.

В течение последнего года в Нидерландах и других странах ЕС часто звучали призывы ограничить влияние китайских инвестиций на европейскую экономику. При этом в Пекине неоднократно подчеркивали, что китайские компании действуют в строгом соответствии с международным правом и способствуют укреплению глобальной технологической взаимосвязанности.