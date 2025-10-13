В РФ разработали торпеду "Дуэт", ослепляющую противолодочную оборону противника

Как отмечают авторы патента, морское подводное оружие может обнаруживать гидроакустические сигналы систем самонаведения вражеских торпед и антиторпед, а также излучать мощную прицельную акустическую помеху в полосе рабочих частот 20-50 кГц

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты Военного учебно-научного центра Военно-морского флота "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова" запатентовали морское подводное оружие (МПО) "Дуэт", способное ослепить противоторпедную защиту подводной лодки противника. С соответствующим документом ознакомился корреспондент ТАСС.

Ключевой особенностью разработки является создание многофункционального боевого средства, названного "Дуэт", которое сочетает в одном корпусе качества противолодочной торпеды и средства гидроакустического противодействия. В комплектацию также встроены специальные устройства обнаружения гидроакустических сигналов, формирования и излучения прицельной гидроакустической помехи, заимствованные из состава средств гидроакустического противодействия.

"Морское подводное оружие "Дуэт", помимо основного назначения - поражения кораблей и судов, получает принципиально новое качество - в процессе торпедной атаки воздействовать излучаемой помехой на акустические приемные устройства, как входящие в состав торпед (антиторпед) противника, так и подсистемы освещения ближней обстановки, размещаемые на кораблях, и тем самым повысить боевую устойчивость подводной лодки", - говорится в документе.

Как отмечают авторы патента, МПО способно обнаруживать гидроакустические сигналы систем самонаведения вражеских торпед и антиторпед, формировать и излучать мощную прицельную акустическую помеху в полосе рабочих частот 20-50 кГц. Это позволяет подавлять акустические каналы самонаведения атакующих торпед, прерывая их наведение на всю продолжительность воздействия помехи, а также "ослеплять" средства освещения ближней обстановки подводной лодки противника. Также "Дуэт" обеспечивает преодоление рубежа противоторпедной защиты противника, нейтрализуя антиторпеды и другие средства гидроакустического противодействия.

Кроме того, разработчиками подчеркивается, что такое оружие способно оказывать "большое психологическое воздействие" на личный состав корабля противника, обнаружившего атакующее средство неизвестного происхождения.