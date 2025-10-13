КНР и Россия в январе - сентябре сократили товарооборот на 9,4%, до $163,62 млрд

Положительное сальдо РФ за три квартала составило $16,48 млрд

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Объем китайско-российской торговли в январе - сентябре сократился на 9,4% в годовом исчислении, до $163,62 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Из опубликованных данных следует, что экспорт товаров из Китая в РФ за отчетный период снизился на 11,3% и составил $73,57 млрд. В свою очередь Россия уменьшила поставки в КНР на 7,7%, до $90,05 млрд.

Таким образом, положительное сальдо России за три квартала составило $16,48 млрд. Оно оказалось на 17,2% больше, чем за январь - сентябрь 2024 года.

В сентябре китайско-российский товарооборот, как отмечается, напротив, продемонстрировал рост по сравнению с августом - на 10,7%, до $19,82 млрд. Экспорт из Китая за прошлый месяц составил $8,87 млрд (повышение на 3,7%), а российский импорт в КНР - $10,95 млрд (увеличение на 17,1%).

Основная часть российских товаров, поставляемых в КНР, приходится по стоимости на нефть, природный газ и уголь. Среди прочей номенклатуры медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ широкий перечень продукции - от автомобилей, тракторов, компьютеров, смартфонов, промышленного и специализированного оборудования до детских игрушек, одежды и обуви.

Объем двусторонней торговли в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году КНР и Россия обновили рекорд, доведя показатель до более чем $244 млрд.