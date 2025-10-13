Anketolog.ru: 86% россиян чаще интересуются поездками в КНР после отмены виз

Согласно исследованию, россияне едут в Китай за туризмом, шопингом, знакомством с инновациями и лечением

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Большинство - 86% - опрошенных россиян стали больше интересоваться путешествиями в Китай после отмены виз для граждан РФ. Об этом говорится в результатах исследования сервиса онлайн-опросов Anketolog.ru (текст есть у ТАСС).

"15% респондентов уже были в Китае, 72% хотели бы поехать, 13% не были и не хотят. Из тех, кто хочет поехать в Китай, 83% уже знают о том, что с 15 сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для россиян. 86% отметили, что это усилило их желание посетить Китай", - рассказали эксперты

Согласно исследованию, россияне едут в Китай в основном за туризмом (95%), а также шопингом (34%), знакомством с инновациями (25%) и лечением (13%). КНР привлекает туристов из РФ своей историей и культурой (58%), безвизовым режимом (41%), отзывами путешественников (26%), фото и видео по ТВ и в интернете (23%).

Наибольший интерес у россиян вызывают Шанхай (69%), Пекин (68%), Тибет (50%) и Гонконг (47%). Среди туристических локаций это Великая китайская стена (75%), монастырь Шаолинь (53%), храм Неба (46%) и запретный город (43%) в Пекине, а также нацпарк в Чжанцзяцзе, где снимали "Аватар" (40%). 69% хотят посетить тематический парк "Гарри Поттера" в Пекине.

Как отметили в компании, 69% респондентов интересуются информацией о Китае, в то время как 12% уже активно изучают туристические локации, а 16% сравнивают цены на билеты и проживание. Почти половина туристов - 46% - готовы потратить на поездку до 100 тыс. рублей, 37% - от 100 до 200 тыс. рублей, 17% - больше 200 тыс. рублей.

Наибольшие сложности при планировании путешествия у россиян вызывают языковой барьер (64%) и стоимость поездки (61%), а также навигация в городе (16%), национальная кухня (15%) и оплата товаров и услуг (13%). 70% знают, что Россия также планирует отменить туристические визы для граждан Китая. По мнению опрошенных, это увеличит турпоток (85%), упростит деловые контакты (45%), укрепит культурные связи (39%), нагрузит инфраструктуру (25%) и увеличит количество межнациональных браков (25%).

Опрос проводился с 26 по 28 сентября 2025 года с помощью онлайн-панели Anketolog.ru. В нем приняли участие 1985 совершеннолетних россиян, которые хотят поехать в Китай.