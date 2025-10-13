В Минсельхозе Новосибирской области сообщили о возможных потерях урожая

В некоторых районах потери составят до 20-30%, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Потери урожая в отдельных районах Новосибирской области из-за погодных условий могут составить до 20-30%, сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В конце сентября в Новосибирской области выпал первый снег, пришел резкий холод.

"Большие потери за счет того, что липкий тяжелый снег повалил зерновые культуры в Краснозерском районе, Кочковском районе, поэтому здесь перешли на прямостоящие, на кукурузу, на подсолнечник <…>. Но потери будут, конечно, невосполнимые. Предварительно можно сказать на уровне 20-30%", - сказал министр. Он уточнил, что также прогнозируются потери некоторой части урожая свеклы и моркови.

По данным Минсельхоза региона, из-за снегопадов пять дней уборка не проводилась.

Намолот по зерновым составляет 2 млн 643 тыс. тонн, урожай убран на 78% площадей. Прогнозируемый сбор зерновых и зернобобовых в Новосибирской области в 2025 году ожидался на уровне 2024 года - 2,4 млн тонн.

Область входит в тройку ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири.