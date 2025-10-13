Китай вводит портовые сборы с судов США ради справедливой конкуренции

Официальный представитель Главного таможенного управления КНР Люй Далян подчеркнул, что аналогичные меры Вашингтона следует рассматривать как проявление протекционизма и односторонней политики

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Портовые сборы Китая в отношении судов США призваны обеспечить справедливую конкуренцию на международных рынках. Об этом заявил официальный представитель Главного таможенного управления КНР Люй Далян.

"Что касается портовых сборов для судов <...>, контрмеры Китая - это необходимые ответные действия, направленные как на защиту законных прав и интересов китайских отраслей и предприятий, так и на поддержание справедливой конкуренции на международных рынках морских перевозок и судостроения", - подчеркнул он на пресс-конференции.

Как уточнил чиновник, аналогичные меры, принятые Вашингтоном, следует рассматривать как типичное проявление протекционизма и односторонней политики, которая носит дискриминирующий характер. "Мы надеемся, что американская сторона признает свои ошибки, будет взаимодействовать с Китаем в духе взаимного согласия, вернется на правильный путь диалога и консультаций", - подытожил Люй Далян.

14 октября в КНР вступает в силу решение о специальных портовых сборах с судов под флагом Соединенных Штатов - как принадлежащих физическим лицам США, так и находящихся в эксплуатации у предприятий и прочих организаций, где американские граждане напрямую или косвенно имеют от 25% акций (право голоса, место в совете директоров), а также построенных в этой стране. Они будут облагаться по ставке в 400 юаней ($56) за нетто-регистровую тонну, а с 17 апреля 2026 года плата вырастет до 640 юаней ($90), с 17 апреля 2027 года - до 880 юаней ($123), и до 1 120 юаней ($157) с 17 апреля 2028 года.