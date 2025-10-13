В Барнауле объявили торги на реконструкцию аэродрома за 3,3 млрд рублей

Победителя определят 30 октября

БАРНАУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Торги на капитальный ремонт аэродрома в Барнауле объявила ФГУП "Администрация гражданских аэропортов". Максимальная стоимость работ составляет почти 3,3 млрд рублей, следует из документации, размещенной на портале ЕИС Закупки.

Согласно размещенным данным, победителя торгов определят 30 октября. Финансирование работ будет проводиться за счет субсидии, а завершить реконструкцию аэродрома будет необходимо не позднее 781 календарного дня с даты заключения контракта, то есть чуть более чем за два года.

Подрядчик должен будет выполнить земляные работы, разобрать аэродромные покрытия, отремонтировать разрушенные участки бетонного основания на искусственной взлетно-посадочной полосе и другие работы. Всего на проведение работ будет направлено почти 3,3 млрд рублей.

Проблема реконструкции ВПП барнаульского аэропорта обсуждается уже много лет. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко неоднократно инициировал переговоры о финансировании этого проекта на федеральном уровне, в том числе в ходе встреч с президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 и 2023 годах. Аэродром был построен в 1967 году, а последний капитальный ремонт там провели в 1997 году.