Товарооборот КНР со странами ШОС в январе - сентябре достиг рекорда в $387 млрд

Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщил официальный представитель Главного таможенного управления Китая Люй Далян

© AP Photo/ Mahesh Kumar A.

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Объем торговли КНР с другими странами - участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в январе - сентябре увеличился на 2,4% в годовом исчислении и достиг рекордной отметки в 2,75 трлн юаней (более $387 млрд по текущему курсу китайского ЦБ). Об этом заявил официальный представитель Главного таможенного управления Китая Люй Далян.

"Последние данные за первые три квартала текущего года свидетельствуют, что объем торговли КНР с другими государствами - членами объединения достиг 2,75 трлн юаней - это на 2,4% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, новый рекордный показатель за всю историю", - сообщил он на пресс-конференции.

Чиновник напомнил, что за 24 года своего существования ШОС позволила государствам - членам организации "делиться возможностями и совместно стремиться к развитию", и это помогло им добиться плодотворных результатов во всех сферах сотрудничества. Он отметил, что товарооборот Китая со странами организации вырос со 100 млрд юаней на момент ее образования ($12 млрд по курсу того времени) до 3,65 трлн юаней в 2024 году ($514 млрд).

Люй Далян отметил, что торговля межу КНР и государствами ШОС успешно развивается благодаря грузовым железнодорожным перевозкам на евразийском пространстве, а также за счет международных автомобильных транспортных маршрутов, в связи с уплотнением сети авиаперевозок. Он обратил внимание, что Китай активно закупает у государств - членов объединения сельскохозяйственную продукцию, экспортирует им аграрную технику, фармацевтические препараты и медицинское оборудование, и этот процесс способствует повышению уровня благосостояния населения в регионе.

"Страны ШОС обладают огромным рынком и мощным внутренним потенциалом, их вклад в рост мировой экономики неуклонно увеличивается, - подчеркнул официальный представитель главного таможенного управления. - Китайская таможня будет добросовестно следовать решениям, принятым на саммите организации в Тяньцзине [31 августа - 1 сентября 2025 года], расширять сотрудничество с другими членами ШОС в таких областях, как упрощение таможенного оформления, инспекция и карантин, а также постоянно оптимизировать деловую среду на пунктах въезда".

По словам Люй Даляна, тем самым таможенные органы КНР намереваются придать стимул углублению сотрудничества на пространстве ШОС в торгово-инвестиционной сфере.