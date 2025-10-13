Финансирование объектов по программе развития ДФО перенесут в пяти регионах

Речь идет о Хабаровском и Забайкальском краях, Приморье, Камчатке и Якутии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Финансирование с одних объектов на другие будут вынуждены переносить при реализации программы социально-экономического развития Дальнего Востока из-за недостаточного контроля в Хабаровском и Забайкальском краях, Приморье, на Камчатке и в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева по итогам президиума правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Мы говорили на совете округа с главами регионов о том, что в результате ошибок в планировании или из-за недостаточного контроля на территории ряда субъектов ДФО мы вынуждены переносить финансирование с одних объектов на другие. Это касается, например, Хабаровского края, Приморья, Камчатки, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия). Внимание к эффективности и своевременности расходования бюджетных средств мы будем наращивать", - сказал Трутнев.

Кроме того, на правкомиссии обсуждалось изменение механизма оказания государственной поддержки юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, в части возмещения понесенных затрат на развитие инфраструктуры. "Для предоставления субсидии отобрано 15 проектов в восьми регионах ДФО. Все они крупные, важные, решают ключевые вопросы развития регионов", - сказал Трутнев.

Отдельно на заседании рассматривалась реализация проекта по строительству магистрального конвейерного комплекса для транспортировки угля, производимого в Углегорском районе Сахалина, в порт Шахтерск. Проект реализуется с 2018 года, уже завершены строительно-монтажные работы. Запуск конвейерной линии позволит снизить затраты на транспортировку угля.

Объекты мастер-планов

Также правкомиссией одобрено выделение средств федерального бюджета по линии средств президентской дальневосточной единой субсидии на 2026-2028 годы на объекты мастер-планов и иные мероприятия Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотки. Так, в Бурятии в 2026-2027 годах средства пойдут на инженерную защиту земельного участка под строительство межвузовского кампуса "Байкал", ремонт кровли и фасадов гостинодворских рядов, приобретение автобусов, строительство водно-спасательной станции, центра протезирования, центра реабилитации и адаптации, пищеблока для школы. Якутия получит средства на объекты мастер-плана Якутска и Нерюнгри: строительство детского лагеря "Мужество" в Нерюнгри и разработку проектной документации для возведения дальневосточного кинопавильона.

В Забайкалье средства пойдут на благоустройство дворов и общественных пространств, разработку проектной документации на благоустройство исторического центра Читы, строительство здания автостанции в Краснокаменке, капитальный ремонт трех спортивных школ, капитальный ремонт детского санатория, создание центров "Авангард" и "Воин". Поддержано предложение Камчатского края по выделению средств на объекты мастер-плана Петропавловска-Камчатского: ремонт двух объектов культурного наследия, строительство детского сада и ливневой канализации озера Култучное.

Приморью предоставят средства на развитие ИНТЦ "Русский", центра семейного отдыха "Солнечный" в рамках дальневосточной концессии, на проектирование очистных сооружений на острове Русский. В Хабаровском крае средства выделят на благоустройство бульваров в Хабаровске, ремонт фасадов объектов культурного наследия в Комсомольске-на-Амуре, благоустройство парка культуры и отдыха в Комсомольске-на-Амуре, насыпь под пункт пропуска на острове Большой Уссурийский, создание стрелкового полигона. Амурской области предоставят средства на реконструкцию городского парка в Благовещенске по дальневосточной концессии. Магаданской области выделят дополнительное финансирование на создание морского туристического центра по дальневосточной концессии.

ЕАО получит средства президентской дальневосточной единой субсидии, которые пойдут на благоустройство Еврейского квартала, модернизацию областной больницы, капитальный ремонт двух техникумов, благоустройство территории детских садов, ремонт тротуаров и проездов, разработку проектной документации на капитальный ремонт школ. Чукотка направит средства на проектирование реабилитационного центра, модернизацию рыбохозяйственного предприятия, проектирование здание для техникума, реконструкцию и строительство зданий промышленного парка, капитальный ремонт центра образования, модульный спортзал.