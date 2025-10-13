Компании рассказали, сколького готовы выделять на учебу детей сотрудников

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Каждая третья компания готова выделять до 100 тыс. рублей на образование детей сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и "Онлайн-школы №1", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Несмотря на осторожность, бюджеты, которые компании готовы рассматривать, выглядят значимыми. До 50 тыс. рублей в год на ребенка готовы выделить 30% работодателей, еще треть (33%) называют диапазон от 50 до 100 тыс., а каждая пятая компания (19%) рассматривает суммы от 100 тыс. рублей и выше", - говорится в итогах анализа.

Результаты исследования показали, что половина работодателей (51%) пока не сталкивались с запросами сотрудников на подобные инициативы. Еще четверть компаний получают лишь точечные обращения, а 14% отмечают, что сотрудники напрямую не спрашивают, но потенциальный интерес все же виден. При этом больше трети (38%) работодателей признают: образовательные инициативы могут быть включены в HR-пакет - сейчас или в будущем. Уже сегодня такие программы реализует каждая пятая компания.

Среди наиболее привлекательных форматов поддержки чаще всего упоминаются организация летних лагерей, мастер-классов и экскурсий для детей сотрудников (48%), помощь при поступлении в вузы (44%) и частичная оплата кружков или секций (41%). Популярными кажутся и доступ к онлайн-школам и образовательным платформам, и организация собственных развивающих мероприятий (по 37%). Некоторые компании готовы рассматривать даже частичную оплату обучения студентов (26%), а также стипендии или гранты детям сотрудников (22%).

Даже если речь не идет о прямом финансировании образования, работодатели активно включают в свои HR-пакеты или рассматривают к внедрению другие семейные бенефиты. На первом месте - гибкий график и возможность удаленной работы для родителей (63%), далее следуют ДМС для детей (37%), психологическая поддержка для родителей (30%) и организация детских комнат в офисах (26%), сказано в результатах исследования.

Главным барьером для развития подобных инициатив компании называют финансовые ограничения. Более двух третей работодателей (68%) считают, что ключевым стимулом могла бы стать государственная поддержка в виде налоговых льгот, субсидий или грантов. Еще почти половина (49%) ждут доказательств, что такие инициативы действительно влияют на бизнес-результаты, а треть обращают внимание на высокую стоимость образовательных программ и нехватку доступных партнерских решений (38%). Также компании отмечают, что внедрению бенефитов могут способствовать конкурентное давление (28%) и рост запросов от сотрудников (25%), уточнили аналитики.