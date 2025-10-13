В новосибирском "Метро мир" ввели наблюдение по иску о банкротстве

Иск против предприятия из-за долга в 228 млн рублей подал бывший подрядчик станции "Спортивная" "Спецтрансстрой"

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 13 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в отношении муниципального предприятия (МП) Новосибирска "Метро мир", которое занимается проектированием инфраструктурных объектов. Соответствующее определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

"Метро мир" занимается проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей. Предприятие в том числе активно привлекалось к строительству станции метро "Спортивная" в Новосибирске. Иск о банкротстве МП из-за долга в 228 млн рублей подал бывший подрядчик станции и ряда инфраструктурных объектов региона "Спецтрансстрой".

"Ввести в отношении должника - МП "Метро мир" процедуру банкротства - наблюдение", - говорится в документе. Суд также определил включить требования истца в размере 215 млн рублей в реестр требований кредиторов с отнесением в третью очередь удовлетворения.

В определении поясняется, что в 2022 году арбитражный суд решил взыскать с предприятия в пользу "Спецтрансстрой" 187 млн рублей задолженности и проценты за пользование чужими денежными средствами. Долг связан с одним из договоров генерального подряда. Однако в полном объеме предприятие долг так и не погасило.

Против бывшего директора предприятия "Метро мир" Александра Мысика было заведено несколько уголовных дел, связанных со строительством объектов ледовой арены в Новосибирске с общим ущербом более 570 млн рублей, а также по факту нецелевого использования средств при строительстве многоквартирного жилого дома. Один из следующих руководителей предприятия Андрей Счастливый также находится под следствием по делу о нелегальных игорных клубах.

Компания "Спецтрансстрой" - бывший подрядчик ряда крупных инфраструктурных объектов в Новосибирской области, в том числе станции метро "Спортивная". Контракт на возведение станции метро с фирмой был расторгнут по решению властей. В феврале 2025 года в мэрии ТАСС сообщили, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса подал исковые заявления на сумму более 566 млн рублей к компании "Спецтрансстрой". Департамент требует вернуть задолженность за невыполненные работы по трем объектам.