АТОР: три страны ЕС готовы к запуску новой системы пересечения границ

Речь идет о Чехии, Эстонии и Люксембурге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Полностью готовы к запуску новой биометрической системы пересечения внешних границ ЕС - EES (Entry/Exit System) с 12 октября три страны - Чехия, Эстония и Люксембург. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Запуск цифровой границы будет не мгновенным. Страны ЕС будут подключать EES поэтапно, начиная с крупных аэропортов. <…> Полностью готовы к запуску с 12 октября лишь Чехия, Эстония и Люксембург", - говорится в сообщении.

В АТОР указали, что Испания начала тестирование с одного рейса в мадридский аэропорт Барахас. Когда именно к EES подключатся другие крупные воздушные гавани остается неизвестным. В Италии система заработает сначала в аэропортах Рима и Милана. Германия запускает EES с аэропорта Дюссельдорфа.

Согласно планам, с 10 апреля 2026 года система въезда - выезда должна действовать полностью на всех внешних границах Шенгенской зоны. В течение шестимесячного переходного периода аналоговая процедура проверки и проставления штампов в паспортах будет работать в обычном режиме, отметили в ассоциации.

Там предупредили, что в первые месяцы внедрения системы время на первичную регистрацию увеличится. "Британских туристов уже предупредили о необходимости закладывать до четырех часов с момента приземления на возможные задержки в европейских аэропортах", - рассказали эксперты.

О системе

С 12 октября 2025 года в Евросоюзе начался запуск новой автоматизированной системы контроля границ - EES. Это масштабная цифровая система, предназначенная для регистрации данных граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают в Шенгенскую зону на краткосрочный период. EES охватит всю территорию Шенгенской зоны, включая все страны ЕС (кроме Ирландии и Кипра), а также Исландию, Норвегию и Швейцарию, напомнили в АТОР.

Система будет собирать и проверять биометрические данные всех граждан третьих стран при въезде или выезде через внешние границы Шенгенской зоны.

Как говорится в разъяснениях на официальном сайте EES, отсутствие биометрического паспорта не является основанием для отказа во въезде. Большинство стран ЕС принимают как биометрические, так и действительные небиометрические паспорта. Однако есть исключения: пятилетние паспорта граждан РФ не признают семь европейских стран: Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва, добавили в ассоциации.