Российский рынок акций на растет в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС увеличивались на 0,68%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:00 мск индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,68% - до 2 606,22 и 1 011,23 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,55 копейки - до 11,375 рубля.

К 10:15 мск индексы ускорили рост до +0,78% и достигали 2 608,75 и 1 012,21 пункта. В то же время курс юаня замедлил рост до 11,351 рубля (+1,1 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) рос на 0,25% и находился на уровне 2 594,94 пункта.