Bruegel: Европа в 2024 году закупила американского оружия на рекордные $76 млрд

В исследовании отмечается, что зависимость европейских стран особенно значительна в отношении высокотехнологичного оборудования, включая системы ПВО, ракеты и истребители

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Объем европейских закупок американского оружия в 2024 году достиг рекордной отметки в $76 млрд. Как говорится в исследовании европейского аналитического центра Bruegel, рост оборонных расходов за последние годы еще больше усилил зависимость Европы от американского оружия.

Авторы исследования проанализировали 1 179 уведомлений о сделках по программе Foreign Military Sales с 2008 года. В документе отмечается, что только за период с 2022 по 2024 годы на долю поставок из США пришлось около половины (50,7%) расходов европейских членов НАТО. При этом в 2019-2021 годах этот показатель составлял почти 28%, указывают эксперты.

Зависимость Европы особенно значительна в отношении высокотехнологичного оборудования, включая системы ПВО, ракеты и истребители, а также дополнительного оборудования. Такая ситуация, предупреждают авторы доклада, дает Вашингтону серьезные рычаги влияния на Европу, которые могут быть использованы не только в сфере обороны, но и торговли.