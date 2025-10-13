В некоторых областях Украины ввели аварийные графики отключения света

Мера действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Графики отключения света внепланово введены в нескольких регионах на востоке и в центральной части Украины.

Как сообщили в местных областных энергокомпаниях, аварийные графики применяются по указанию национальной энергетической компании "Укрэнерго" в Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. О введении аналогичных мер в Днепропетровской области предупредило местное отделение компании "ДТЭК".

В Черниговской области на севере страны плановые графики отключения света ежедневно действуют с 1 октября.

Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах в столице, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях и на контролируемых украинскими властями территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В выходные отключения действовали только в Одесской и Черниговской областях.