В России зарплаты в обрабатывающей промышленности выросли на 15,8%

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, такое движение по заработной плате стало одним из факторов привлечения работников в производственный сектор

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Заработные платы в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Сегодня работодатели производственного сектора стали предлагать достаточно конкурентные условия найма. По данным Росстата, - на 15,8% в номинальном выражении выросли заработные платы в обрабатывающей промышленности за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала она.

По словам Голиковой, такое движение по заработной плате стало одним из факторов привлечения работников в производственный сектор. Она напомнила, что сейчас в РФ рекордно низкий уровень безработицы - 2,1% по методологии Международной организации труда.

"В условиях тех тенденций роста спроса на труд, которые мы видим, необходимо четко понимать будущую потребность работодателей в специалистах, чтобы отразить ее как раз в контрольных цифрах приема как для высших учебных, так и для средних специальных учебных заведений", - уточнила вице-премьер.

Кроме того, по ее словам, нужно совершенствовать систему профориентации и повышать престижность рабочих профессий, доля которых растет. Это поможет школьнику правильно выбрать карьерную траекторию, которая будет востребована в будущем. С учетом сложившихся дисбалансов на рынке труда востребованными оперативными механизмами являются механизмы подготовки и переподготовки кадров, которые тоже являются составной частью национального проекта "Кадры".