На первичное звено здравоохранения девяти регионам выделят еще 2 млрд рублей

Из этих средств свыше 500 млн рублей пойдут на строительство здания для врачебной амбулатории в Херсонской области и поликлиники в Иванове, отметил премьер РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство направит уже в этом году более 2 млрд рублей девяти российским регионам на развитие первичного звена здравоохранения. О решении сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство приняло решение направить в этом году более 2 млрд рублей девяти российским субъектам, - объявил глава кабмина. - Это Кабардино-Балкария, Луганская Народная Республика, Калмыкия, Мордовия, также Белгородская, Запорожская, Ивановская, Курская, Херсонская области".

По словам премьера, из выделенных средств свыше 500 млн "пойдут на строительство здания для врачебной амбулатории в Херсонской области и поликлиники в Иванове".

"Благодаря выделенным средствам возведение объектов, предусмотренных модернизацией первичного звена здравоохранения, должно завершиться в установленные сроки", - заключил Мишустин.