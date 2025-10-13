Оверчук: Москва, Баку и Тегеран выстраивают логистику до Персидского залива

Вице-премьер РФ отметил, что таким образом создаются наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей, экспортеров и импортеров трех стран

Зампред правительства РФ Алексей Оверчук © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БАКУ, 13 октября. /ТАСС/. Россия, Азербайджан и Иран активизируют работу по формированию общего товарного рынка с безбарьерной логистикой от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященной вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.

"У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой и гармонизированными правилами и стандартами. Крепкие и динамично развивающиеся отношения России и Азербайджана, России и Ирана, Ирана и Азербайджана обуславливают активизацию скоординированных действий по развитию транспортной связанности в регионе и обеспечению бесшовной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива", - отметил он.

Оверчук указал, что таким образом создаются наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей, экспортеров и импортеров трех стран. "Это та работа, в результате которой наши экономики получают дополнительную возможность расширяться, создаются новые рабочие места, возрастают доходы и улучшается жизнь людей", - добавил он.