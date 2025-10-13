Комитет ГД одобрил законопроект о патентной охране технических решений в IТ

Предлагается предоставить возможность получения патента на технические решения, которые могут быть использованы в программируемом средстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование патентной охраны технических и дизайнерских решений в сфере компьютерных технологий.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, решение технической проблемы с помощью компьютерных программ стало "обычной практикой". В связи с этим необходима их эффективная патентно-правовая охрана.

Законопроектом предлагается предоставить возможность получения патента на технические решения, которые могут быть использованы в программируемом средстве. "Программируемыми объектами могут быть комплексы, системы, в том числе распределенные вычислительные сети. В связи с этим предлагается использовать максимально широкий термин "программируемое средство", исходя из того, что круг программируемых аппаратных средств непрерывно расширяется", - говорится в документе. Отмечается, что такие уточнения позволят патентовать в том числе изобретения в области "искусственного интеллекта".

Кроме того, проектом предлагается дополнить статью, касающуюся правовой охраны полезных моделей. Так, в качестве полезной модели смогут охраняться техническое решение, реализованное в программируемом устройстве. То есть, если устройство приобрело улучшенные характеристики за счет определенной программы без какой-либо модификации физических компонентов устройства, то такое изобретение может охраняться без необходимости заявителя описывать в заявке очевидные и типовые аппаратные компоненты.

Законопроект также гармонизирует нормы и практику патентования объектов дизайна. Уточняется, что охране подлежит не только внешний вид устройства, но и графический интерфейс и его составляющие. "В этой части поправка закрепляет давно сложившуюся практику как российского, так и зарубежных патентных ведомств, которые предоставляют правовую охрану в качестве промышленного образца элементам интерфейса программ для ЭВМ", - говорится в пояснительной записке.

Белковые и генетические конструкции

По действующему законодательству в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту, а именно к устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных. Законопроектом предлагается включить в этот перечень белковые и генетические конструкции. Как отмечают авторы проекта, данные изменения связаны с активной интеграцией компьютерных технологий с биотехнологией. "Рост вычислительных мощностей, построение комбинаторных библиотек, появление машинного обучения и доступность анализа больших данных дали развитие новым направлениям в биотехнологии. Таким образом, для создания изобретений, относящихся к биотехнологическим продуктам, используются компьютерные технологии, что и обуславливает их включение в перечень продуктов", - следует из текста документа.