Российский рынок акций перешел к снижению на основной торговой сессии

К 11:28 мск индексы опускались до 2 566,04 и 995,64 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной сессии на Московской бирже перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2 600 пунктов, индекс РТС находится ниже 1 000 пунктов.

По состоянию на 10:00 мск индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,68% - до 2 606,22 и 1 011,23 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,55 копейки - до 11,375 рубля.

К 11:28 мск индексы перешли к снижению на 0,87% и опускались до 2 566,04 и 995,64 пункта. В то же время курс юаня также перешел к снижению и находился на уровне 11,251 рубля (-8,85 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии (07:00 мск) рос на 0,25%, до 2 594,94 пункта.