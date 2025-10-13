Депутат Кривоносов: введение понятия турпродукта расширит въездной туризм в РФ

Парламентарий отметил, что у большего количества туроператоров появится возможность пользоваться преференциями государства

СОЧИ, 13 октября. /ТАСС/. Закрепление в российском законодательстве особенностей формирования туристского продукта будет способствовать развитию въездного туризма в РФ. Таким мнением поделился с журналистами на форуме "Airtravel Sochi 2025" заместитель председателя Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о закреплении в законодательстве особенностей формирования туристского продукта. Новой статьей предлагается дополнить закон "Об основах туристической деятельности в РФ".

"Мы считаем, что этот законопроект будет способствовать развитию въездного туризма в нашей стране, - сказал Кривоносов. - Въездной туризм имеет для нас большое значение, и благодаря этому закону, пока это законопроект, у большего количества туроператоров появится возможность пользоваться преференциями государства, это освобождение от НДС".

Кроме того, отметил зампред думского комитета, повысится качество туристических услуг. "Все заинтересованы в том, чтобы больше иностранных туристов приезжало в нашу страну, но если они останутся разочарованы, то новые рейсы, как они открываются, так они могут быть и закрыты, не будет постоянного турпотока. Наша задача - сделать так, чтобы соотношение цены и качества предоставляемых услуг в наших курортных центрах соответствовало международному уровню", - подчеркнул Кривоносов.

Согласно новой статье, которую предлагается внести в закон, при формировании туроператором туристского продукта в сфере выездного туризма в комплекс услуг включаются услуги по перевозке из России в страну временного пребывания и услуги по размещению. При формировании продукта в сфере въездного и внутреннего туризма в комплекс услуг включаются услуги по размещению, а также не менее одной дополнительной услуги. Согласно законопроекту, к допуслугам относятся в том числе трансфер, предоставление в аренду транспорта, содействие оформлению визовых документов, предоставление услуг питания, экскурсионное обслуживание, услуги экскурсовода или гида-переводчика.