Аксаков допустил снижение ключевой ставки на 1 п.п. 24 октября

Снижение будет происходить постепенно, отметил глава комитета Госдумы по финансовому рынку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт (п.п.) уже на следующем заседании.

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 17%

"Последняя информация от Росстата: инфляция впервые, но накопленным этапом, сейчас уже ниже 8%. Она все время была выше 8%, теперь ниже. Это сигнал к тому, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку. Не должен, но, скорее всего, снизит", - заявил Аксаков на пресс-конференции.

По его мнению, снижение будет происходить постепенно. "Сейчас [снижение] - поэтапно, 1% на ближайшем заседании, 24 октября. Ну и потом уже, в январе, будет последнее решение, еще на 1%. [Уровень ключевой ставки] 15% - мой прогноз [к концу года]", - сказал Аксаков.