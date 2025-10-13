PTI: в Индии закрыли компанию, производившую токсичный сироп от кашля

Лицензия на выпуск Coldrif окончательно отозвана, владелец компании Г. Ранганатан находится под арестом

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 октября. /ТАСС/. Власти южного штата Тамилнад закрыли фармацевтическую компанию Sresan Pharmaceuticals, выпускавшую токсичный сироп от кашля Coldrif, от употребления которого в стране умерли 23 ребенка. Об этом сообщает агентство Press Trust of India (PTI).

Лицензия на выпуск Coldrif окончательно отозвана, владелец компании Г. Ранганатан находится под арестом. Решение прекратить деятельность Sresan Pharmaceuticals было принято по результатам проведенной проверки лабораторий компании экспертами Департамента по контролю за наркотиками. Они обнаружили в сиропе Coldrif 46,8% диэтиленгликоля (ДЭГ) вместо допустимого предела 0,1%. Этот токсичный компонент используется в производстве смол, красок, лаков, чернил и клея. Также в производстве сиропа от кашля было обнаружено свыше 300 грубых нарушений технологии.

В конце прошлой недели власти Индии отозвали с рынка и провели массовое изъятие флаконов с Coldrif, а также с детскими сиропами от кашля производства компаний Rednex Pharmaceuticals и ReLife Shape Pharma после того, как 8 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила подтверждение Управления стандартизации и контроля лекарственных средств Индии об обнаружении ДЭГ в этой продукции.

Ранее ВОЗ обратилась к правительству Индии за разъяснениями в связи с сообщениями о смерти детей в штатах Мадхья-Прадеш и Раджастхан после употребления зараженных сиропов от кашля. В этих сообщениях описывались симптомы, соответствующие острой почечной недостаточности и синдрому острого энцефалита с подозрением на связь с использованием пероральных сиропов.

По информации местных СМИ, ни один из этих лекарственных продуктов не экспортировался из Индии.