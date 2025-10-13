Решетников: инфляция по итогам года может составить около 6,8%

По сентябрю показатель находится в районе 8%, отметил министр экономического развития РФ

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития рассчитывает, что инфляция в России по итогам года составит около 6,8%. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

"По сентябрю у нас инфляция в районе 8%. Вот сейчас ниже 8% итоговая оценка Росстата, которая вышла. Соответственно, мы рассчитываем, что, поскольку у нас в прошлом году было такое видимое ускорение инфляции в конце года, а сейчас мы все-таки находимся в другой части кривой, то тем самым мы на 6,8% спокойно выходим", - сказал он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета указал, что оценка инфляции в России по итогам 2025 года в 6,8% реалистична и, скорее всего, будет достигнута. "Мы видим, что бюджетная составляющая тоже ограниченно вносит свои изменения в денежно-кредитную политику, поэтому мы считаем, что вопросы инфляции, оценка инфляции в 6,8% реалистична, и мы ее достигнем", - сказал он.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в свою очередь напомнил, что июльский прогноз Банка России на 2025 год предусматривает инфляцию в диапазоне 6-7%.